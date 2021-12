"Schön, Wolfsburg in die Krise zu schicken"

Der damalige FC-Manager warf ihm mehrfach vor, die Unwahrheit gesagt zu haben. Schmadtke verließ die Kölner zwei Monate später, Modeste kehrte im November 2018 zum FC zurück. Am Dienstagabend erzielte er beim Kölner Sieg in Wolfsburg zunächst das Tor zum 1:1-Ausgleich in der 34. Minute und am Ende auch noch den späten Siegtreffer (89.).

ARD-Reporterin Inka Blumensaat setzte nach: "Sie wollten Jörg Schmadtke damit jetzt noch was sagen?" Modeste: "Ja, es ist schön, hier zu gewinnen." Die nächste Frage: "Weil Sie mit ihm nicht mehr so gute Erinnerungen haben?" Modeste grinsend: "Es ist schön, hier zu gewinnen und Wolfsburg in die Krise zu schicken."

Köln zieht an Wolfsburg vorbei

In der Tabelle zog Köln an Wolfsburg vorbei, hat sich etwas Luft nach unten verschafft. Am Sonntag (19.12.21) geht's im letzten Spiel der Hinrunde gegen den VfB Stuttgart. Mit einem weiterhin treffsicheren Modeste sind auch hier drei weitere Zähler absolut realistisch.

"Manchmal hat man eine gute Phase und manchmal eine schlechte. Das Wichtigste ist, dass man immer an sich glaubt" , sagte Modeste am Dienstagabend noch. Der Angreifer hat da Erfahrung. Schließlich stieg er unter dem neuen Kölner Trainer Steffen Baumgart ein klein wenig wie Phönix aus der Asche auf. Offenbar kann er aktuell seinen Erfolg selbst kaum glauben: "Wer hat schon daran geglaubt, dass ich in einer halben Saison zehn Tore schießen kann?"

Baumgart beweist goldenes Händchen

Köln gelang der erste Auswärtssieg der Saison auch deshalb, weil FC-Trainer Baumgart von draußen die richtigen Impulse gab. Der gerade eingewechselte Kingsley Schindler bereitete dem gerade eingewechselten Mark Uth das 2:2 vor (73.). Und er legte dem zweifachen Torschützen Modeste auch noch den späten Siegtreffer auf.