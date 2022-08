Verflixtes zweites Jahr? VfL Bochum in Bedrängnis

Stand: 22.08.2022, 09:10 Uhr

Nach dem 0:7 gegen den FC Bayern schrillen in Bochum die Alarmglocken. Der VfL ist miserabel in die Saison gestartet. Vor allem das Defensivverhalten ist in der Kritik.