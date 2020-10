Null Punkte, null Selbstvertrauen - Kann Gisdol Köln noch einmal retten?

FC-Trainer Markus Gisdol bemühte sich gar nicht, den Auftritt seiner Mannschaft nach dem 1:3 (0:2) am Samstag schönzureden. " Man hat gesehen, wieso Gladbach gegen Real Madrid und Inter Mailand in der Champions League spielt - und wir gegen den Abstieg. Auch wenn man das in Köln nicht gerne hört ", so der 51-Jährige.

Taktik-Experiment scheitert kläglich