Nach Czichos Abgang schien ein Dreikampf um die beiden Stammplätze eröffnet. Kilian stand vor der Partie am Sonntag in acht Pflichtspielen in der Startelf, Meré und Hübers jeweils in sieben. Durch den Ausfall von Meré und dem tadellosen Auftritt des Duos Kilian/Hübers dürfte Trainer Steffen Baumgart nur wenig Gründe haben, die Konstellation in den nächsten Spielen zu verändern.

Baumgart lobt Zweikampfführung

Der 50-Jährige sprach vom Funktionieren "der ganzen Mannschaft" , hob aber vor allem die Zweikampfführung der beiden Innenverteidiger hervor: " Sie haben ganz ganz viele Zweikämpfe ohne Foul bestritten. Und gerade bei jungen Spielern hast du das dann mal, dass sie unruhig werden, das war bei beiden nicht so."