Gegentore, die Baumgart in Kauf nimmt. "Fußball heißt für mich mutig sein, klar nach vorne spielen. Wer diesen Fußball sehen möchte, der muss auch damit leben, dass die Jungs den ein oder anderen Fehler machen." So wie Rafael Czichos am Sonntagabend. Ein Fehlpass tief in der eigenen Hälfte hatte den 2:1-Führungstreffer der Gäste zu Folge. "Wir sind keine Mannschaft, die den Ball hinten raus pöhlt. Wir wollen hinten raus Fußball spielen, das macht uns stark" , sagte auch Mark Uth: "Fehler passieren, ganz einfach."

Baumgart zeigt sich enttäuscht

Gegen Union war es nicht das erste Mal, dass ein solcher Fehler zu einem Gegentreffer führte. Ganz zum Unmut der eigenen Fans, die mit einzelnen Pfiffen reagierten.