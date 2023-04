Terzic: "Sehr ungerecht"

Auch Trainer Edin Terzic war auf dem Baum: "Das war nicht nur ein klarer Elfmeter, sondern auch Gelb-Rot für den Bochumer Spieler. Dass nicht alles dafür getan wird, in dieser Phase der Saison keine Fehlentscheidung zu treffen, finde ich sehr ungerecht, das tut weh."

Fakt ist aber nun einmal auch: Der BVB präsentierte sich in Bochum keineswegs wie ein echtes Spitzenteam. Die Angreifer präsentierten sich viel zu ineffektiv, letztlich konnte der so dringend notwendige Sieg gegen limitierte Bichumer einfach nicht erzwungen werden. Es war ein erneuter massiver Fehlschlag - ausgerechnet in jenem Moment, in dem man als Tabellenführer die Dinge in den eigenen Händen hielt.

Kellerkinder als Problem

Es stellt sich zwangsläufig die Frage: Kriegt der BVB nun - so kurz vor dem großen Ziel - wieder die "Flatter"? Verkrampft das Team angesichts der riesigen Möglichkeit, endlich wieder Deutscher Meister zu werden?

Nicht zum ersten Mal in dieser Saison versäumten es die Dortmunder, ihre spielerische Überlegenheit für genug Tore zu nutzen. Neben der Niederlage im Rückrunden-Duell mit den Bayern (2:4) könnten am Ende vor allem die verpassten Siege gegen die Abstiegskandidaten Schalke (2:2), Stuttgart (3:3) und nun Bochum die Meisterschaft kosten.

Die große Chance für die Bayern

"Noch ist nichts vorbei, noch nichts entschieden. Wir müssen jetzt nach vorne gucken", forderte Keeper Gregor Kobel. "Wir sind eine sehr gute Mannschaft mit sehr vielen Top-Charakteren, die auf jeden Fall wieder aufstehen werden. Wir haben noch ein großes Ziel. Dafür müssen wir kämpfen."

Video starten, abbrechen mit Escape BVB-Sportdirektor Kehl - "Das ist fahrlässig" Sportschau. . 01:22 Min. . Verfügbar bis 29.04.2024. Das Erste.

In München werden sie sich am Freitagabend jedenfals die Hände gerieben haben. Inmitten der größten Bayern-Krise seit langem lieferte der BVB dem Rivalen aus Süddeutschland quasi die perfekte Steilvorlage, um wieder in die Spur zurück zu finden.

Am Sonntag spielen die Bayern gegen Hertha BSC. Fahren sie den erwartbaren Sieg ein, liegen sie wieder vor dem BVB. Vier Spieltage vor Schluss. Es ist sehr fraglich, ob sich der Dauer-Meister dann noch ein weiteres Mal die Butter vom Brot nehmen lassen wird.