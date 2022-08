Sommer-Abend in München - Gladbach feiert seinen Keeper

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Schweizer Rekord-Bundesligaspieler

Weltklasse, Eins mit Sternchen - bei der Bewertung des großen Münchner Sommer-Abends waren sich alle Gladbacher und Bayern absolut einig. Der 33 Jahre alte Sommer stand nach 96 Minuten Schwerstarbeit später in der Münchner Arena mit einer Essensbox in Händen und sprach eher nüchtern als euphorisch über seine Leistung. " Ich bin froh, dass mir so ein Spiel gelungen ist ", sagte Sommer, der mit Händen und Füßen am Boden und in der Luft Ball um Ball pariert hatte. Mit seinem 266. Liga-Einsatz avancierte der Schweizer zudem zum Rekordspieler seines Landes in der Bundesliga.

" Man kommt bei viel Arbeit irgendwann in so einen Flow rein ", sagte Sommer. Bayern-Profi Joshua Kimmich ernannte ihn zum " besten Mann auf dem Platz ". Und Thomas Müller stöhnte: " Das kennen wir ja nicht anders, dass der Yann Sommer gegen uns immer das beste Spiel des Jahres macht. Er war auch bei den großen Dingern immer zur Stelle. " Nur einmal war er ohne Abwehrchance, beim späten 1:1 von Leroy Sané.

Farke: "Eine Weltklasseleistung"

Gladbach-Coach Daniel Farke staunte nur bedingt über die Sommer-Show. " Dass Yann zusammen mit Manuel Neuer der beste Torhüter in der Liga ist, daraus habe ich nie ein Geheimnis gemacht. Für mich hat er eine Weltklasseleistung gebracht. " Und dann sagte Farke auch noch: " Wir sind alle froh, dass wir ihn als Nummer eins im Kasten haben. "

Vertragsverlängerung deutet sich an