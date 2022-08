Dass der BVB aber überhaupt mit 2:0 in Führung gegangen war, war schmeichelhaft. Der BVB begann zwar stark, ließ dann aber auch stark nach. Nach vorne entwickelten die Borussen keine Gefahr. Stürmer Anthony Modeste, der sein Heim-Debüt gab, wirkte wie ein Fremdkörper und schoss in 80 Minuten Spielzeit nicht ein Mal auf das Bremer Tor. Youngster Jamie Bynoe-Gittens, beim 3:1 in Freiburg noch der "Gamechanger " (Terzic), verdribbelte sich zu häufig und blieb wirkungslos.