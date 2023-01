Marius Wolf - ein Allronder spielt sich in den Vordergrund

Einen Platz in der ersten Elf hatte auch Marius Wolf gefunden - erstmals seit dem Spiel gegen Schalke im September. Und der etatmäßige Linksverteidiger, der ja im Prinzip ein Allronder ist, wusste vor allem mit seiner Einsatzfreude zu überzeugen. Mit 88 Prozent Zweikampfquote war er in dieser Disziplin auffälligster BVB-Spieler. Zudem war er an der Vorberitung beider BVB-Tore maßgeblich beteiligt. Dem 1:0 durch Adeyemi ging ein Wolf-Ballgewinn im Mittelfeld voraus, das 2:0 leitete er mit einer scharfen Hereingabe mustergültig direkt ein.

"Durchziehen" - Torwart Gregor Kobel

Dieser Biss, die Fokussierung und Konzentration auf die eigenen Aufgaben - die Wolf'schen Tugenden zeigten am Sonntagabend endlich einmal eigentlich alle BVB-Spieler. Und das über 90 Minuten. "Jetzt gilt es, dass wir das auch mal durchziehen" , befand nach dem Spiel Keeper Gregor Kobel, der wie gewohnt ein sehr sicherer Rückhalt für sein Team gewesen war. Worauf der Keeper ansprach: Auch in der Vergangenheit hatte der BVB gute Phasen über auch mal mehrere Spieler, verlor dann aber allzuschnell den Fokus.

Terzic: "Sind wir bereit?"

Die drei Siege im neuen Jahr haben das Team wieder in die absolute Spitzengruppe der Liga zurückgespült - doch die Aufgaben werden nicht leichter. Am nächsten Samstag folgt das eminent wichtige Heimspiel gegen Tabellen-Nachbra SC Freiburg, bevor es in der Woche darauf im DFB-Pokal zum VfL Bochum geht. Und dann folgt das Bundesligaspiel bei Werder Bremen.