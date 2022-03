VfL hofft auf Hilfe der Fans

Ähnliches erhofft sich jetzt offenbar der VfL . Die Auswertung der Bilder laufe noch, der Klub werde die Polizei bei ihren Ermittlungen tatkräftig unterstützen, teilten die Bochumer in der Nacht zum Samstag mit. Der Bundesligist behalte sich unter anderem "Schadenersatzansprüche vor. Denn wir gehen davon aus, dass der VfL verbandsseitig bestraft wird" , heißt es in dem Statement.

Am späten Abend hatte schon der VfL -Vorstandsvorsitzende Hans-Peter Villis auf die Unterstützung anderer Zuschauer gesetzt. "Ich hoffe, dass unsere Anhänger den Werfer anschwärzen. Wir werden denjenigen sicher finden. Mit solchen Fans wollen wir nichts zu tun haben" , sagte er der Bild-Zeitung: "Sowas habe ich in 55 Jahren beim VfL Bochum nicht erlebt. Ich bin stinksauer."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

"Wie doof kann man sein?"

"Aus der Nahdistanz ist das pure Absicht" , sagte Villis. "Hier gibt es ein paar Fans, die ihre Hände und ihr Gehirn nicht im Griff haben. Aber das sind einzelne. Das ist nicht das Verhalten des VfL . Das sind einzelne Idioten, die das Image des Vereins nach unten ziehen." Er könne die Entscheidung zum Abbruch absolut nachvollziehen: "Vielleicht haben wir sowas ja gebraucht, damit sich etwas ändert."

Beim VfL ist das Problem nicht neu. "Ein paar Leute machen uns alles kaputt, was wir uns seit Jahren hier aufbauen. Das ist hart, das ist entsetzlich" , schimpfte Villis (64). "Man muss sich mal den Zusammenhang vor Augen führen: In der Ukraine ist Krieg, wir machen ein Sondertrikot, alles, um unseren Beitrag zu leisten bei diesem fürchterlichen Geschehen. Und da sitzen Leute und schmeißen absichtlich mit einem Bierbecher. Wie doof kann man sein?"

Bierduschen in Bochum - schon häufig passiert

Bereits im vergangenen Dezember hatte sich der damalige Union-Berlin-Stürmer Max Kruse beschwert. Er habe "selten so asoziale Fans" erlebt, wie beim Spiel in Bochum, echauffierte er sich. Während der Partie war unter anderem Union-Trainer Urs Fischer mit Bierbechern beworfen worden. Auch beim DFB -Pokalspiel zwischen Bochum und Freiburg im März diesen Jahres hatten die Freiburger Spieler nach der Partie eine massive Bierdusche erhalten.

DFB-Kontrollausschuss wird ermitteln

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wird am Montag die Ermittlungen aufnehmen. "Es werden sich zwei Verfahren entwickeln", sagte Stephan Oberholz, Vorsitzender des Sportgerichts, dem SID, "einmal das Spielwertungsverfahren und dann ein Strafverfahren gegen den Klub, dessen Anhänger sich entsprechend verhalten haben."

Man werde zunächst die Berichte des Sicherheitsbeobachters vor Ort und des Schiedsrichters abwarten und die Stellungnahmen der Vereine anfordern, erläuterte Oberholz.

Letzter Spielabbruch vor elf Jahren