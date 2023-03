"Darauf liegt jetzt der volle Fokus" , sagte Sportdirektor Simon Rolfes. Dass danach am Sonntag die Bayern in der Liga nach Leverkusen kommen, gilt es erst einmal auszublenden. "Es geht jetzt Schlag auf Schlag, wir müssen Spiel für Spiel schauen ", sagte Rolfes.

Florian Wirtz angeschlagen nicht im Kader

Doch dass sie in Leverkusen das Gesamtbild im Blick haben, bewies Alonso in Bremen mit seiner Aufstellung. Gleich fünf Umstellungen nahm der Bayer-Coach vor, Jungstar Florian Wirtz stand leicht angeschlagen erst gar nicht im Kader. In Budapest soll der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler wieder dabei sein und den sportlichen Aufschwung der Werkself fortsetzen.

Das Ziel ist klar: Auch nächstes Jahr will Bayer wieder international spielen. Ob über den Titel in der Europa League oder eine gute Platzierung in der Liga - das werden die kommenden Wochen zeigen.