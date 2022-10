Nur Aura alleine reicht eben nicht. Die Probleme des katastrophalen Saisonstarts unter Gerardo Seoane haben Bayer Leverkusen und Trainer-Nachfolger Xabi Alonso schneller eingeholt als gedacht. Auch dem baskischen Weltstar schwante am Mittwochabend nach dem herben 0:3 (0:1) gegen den FC Porto, dass seine angetretene Aufgabe komplizierter wird. "Arbeit. Mit Arbeit, Arbeit" , wiederholte der einstige Mittelfeldstratege mantrahaft, wie er die Probleme angehen wolle.

Zunächst hatte er am Spielfeldrand, wo er am Samstag zuvor beim tollen 4:0-Bundesligaeinstand gegen den FC Schalke 04 noch energisch und wild gestikulierend dirigiert hatte, selbst etwas ratlos gewirkt. Immer wieder wanderten seine Hände in die Hosentaschen oder an die Hüfte, der Blick war gedankenverloren. "Auf diesem Niveau können wir uns in entscheidenden Momenten keine Fehler erlauben" , sagte Alonso und formulierte einen Satz, der angesichts des ernüchternden Auftritts gegen den portugiesischen Meister wie eine Binse klang: "Wir müssen uns verbessern."

In Europa wird's jetzt schwer

Nach vier Spieltagen sind die ambitionierten Leverkusener mit drei jämmerlichen Pünktchen in der Gruppe B hinter Brügge (10), Porto (6) und Atlético Madrid (4) Letzter. Die Chancen, überhaupt im Europapokal zu überwintern, sind mau. "Es wird natürlich schwer jetzt, gar keine Frage", räumte Sportchef Simon Rolfes ein.

Wer geglaubt hat, die Präsenz eines früheren Weltklassespielers in der Kabine genüge, um das hohe Potenzial im Kader freizulegen, irrt offensichtlich. Am Mittwoch wurde deutlich, dass der höchste Auftaktsieg eines Bayer-Trainers am Samstag tiefer liegende Probleme nur kaschierte und Schalke einfach ein dankbarer, weil nicht konkurrenzfähiger Gegner war. Sollte Alonso nicht schleunigst ein gewisses Phlegma in der Mannschaft in den Griff bekommen, droht Leverkusen wirklich eine schlimme Saison.

Einstellung der Spieler als Problem?