Arminia überrascht mit Vlap und Voglsammer

Arminia überraschte den FC Bayern bei anfangs dichtem Schneetreiben am Montag gleich doppelt: einerseits mit seiner klaren Spielidee der konsequenten Zweikampfführung und schnörkellosem Passspiel, zum anderen auch mit neuem Personal. Von Beginn an durften der zuvor lange verletzte Andreas Voglsammer auf links ran, im defensiven Mittelfeld kam der Österreicher Manuel Prietl zurück. Und im offensiven Mittelfeld stand der erst jüngst verpflichtete Niederländer Michel Vlap in der Startelf.

Und den 23-Jährigen, der im Winter vom RSC Anderlecht zur Arminia gestoßen war, hatten die Bayern offenbar so gar nicht auf dem Schirm. Nach Prietls Zuspiel in der 9. Minute konnte Vlap den Ball an der 16er-Linie seelenruhig annehmen und unbedrängt an Manuel Neuer vorbei zum 0:1 ins Bayern-Tor schießen. Als dann auch noch Amos Pieper im Strafraum der Bayern blank stand und einen Eckball von Vlap per Kopf versenkte (37.), nahm die Sensation weiter Formen an.

Michel Vlap - Offensivspieler mit internationaler Klasse

Gänzlich überraschend ist der starke Auftritt Vlaps nicht: Ein Blick auf seine Geschichte zeigt, dass die Arminen da einen relativ dicken Fisch an Land gezogen haben. Der ehemalige Junioren-Nationalspieler der Niederlande hat sich beim RSC Anderlecht durchaus einen Namen gemacht. In seiner ersten Saison bei den Belgiern erzielte er zehn Saisontore, war damit erfolgreichster Schütze des RSC. In seiner Zeit zuvor beim SC Heerenveen waren ihm in 59 Partien 20 Treffer gelungen.

Weil er in dieser Saison noch nicht so recht in Schwung gekommen ist, boten die Belgier ihn nun zu einer Leihe an. Ein Kauf des offensiven Mittelfeldspielers für geschätzte fünf bis sechs Millionen Euro ist für die Arminia derzeit utopisch, er besitzt noch einen Vertrag bis 2024 beim RSC. Aber immerhin haben sie ihn jetzt bis Saisonende im Kader - was im Abstiegskampf durchaus noch einmal ein Faktor sein dürfte. Gute Laune versprüht er schon einmal - nach der Partie kommentierte er seine Bundesliga-Debüt kurz und knackig: "This is super!"

Ein Remis, das Mut macht

Dass es in München am Ende dann doch nicht zu völlig unerwarteten drei Punkten reichte, lag natürlich an kontinuierlich zunehmendem Bayern-Druck, der auch mit dem nachlassenden Schneefall zu tun hatte. In der zweiten Hälfte war der Rasen wieder grün und es rollte ein Bayern-Angriff auf den nächsten auf den Arminia-Kasten zu.

Daher war Arminia-Coach Neuhaus am Ende auch mit einem Zähler zufrieden: "Die Bayern sind eine unglaublich gute Mannschaft. Als der Schnee nicht mehr da war, wurde es für uns schwieriger. Der kam uns in der ersten Halbzeit entgegen, dazu haben wir die Räume besser zugestellt. Die zweite Halbzeit war ein Ritt auf der Rasierklinge."

Torschütze Pieper präzisierte: "In der ersten Hälfte haben wir jeden wichtigen Zweikampf gewonnen, die Konter gut ausgespielt und aus zwei Chancen zwei Tore erzielt. Dann haben die Bayern aber gezeigt, warum sie die Bayern sind und das Tempo angezogen. Sie haben uns in die eigene Hälfte gedrängt, genau das wollten wir eigentlich verhindern."

Jetzt gegen Wolfsburg

Mit dem VfL Wolfsburg wartet nun das nächste Liga-Schwergewicht auf die Arminia, die aber neuen Mut gefasst hat. Findet zumindest Uwe Neuhaus: "Wir müssen uns jetzt an dem Ergebnis in den nächsten Wochen messen lassen. Wenn wir hier abliefern können, dann schaffen wir das auch gegen andere Gegner und es springen auch mehr Punkte dabei raus. Ausruhen dürfen wir uns nicht und auf dieser Leistung schon gar nicht. Es ist noch ein langer Weg."

oja | Stand: 16.02.2021, 10:57