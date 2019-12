Horst Heldt hielt nichts mehr auf der Bank. Als Jhon Cordoba in der 73. Minute zum erlösenden 1:0 gegen Bayer 04 Leverkusen traf, rannte der Manager des 1. FC Köln los und umarmte seinen Stürmer an der Eckfahne. Elf Minuten später, beim entscheidenden Treffer zum 2:0 durch Sebastiaan Bornauw, musste dann Trainer Markus Gisdol als Jubel-Partner herhalten. "Diese Emotionen mussten einfach raus. Wir sind in einer Situation, in der wir Emotionen ausleben müssen. Das ist wichtig" , sagte Heldt nach der Partie am Samstag (14.12.2019).

Der FC feierte den Sieg gegen den rheinischen Rivalen fast wie einen Titelgewinn. So groß war der Stein, der den Kölnern nach den vielen Rückschlägen der vergangenen Wochen vom Herzen gefallen ist. Es war der erste Sieg im vierten Spiel unter Gisdol und der erste Sieg nach sieben erfolglosen Pflichtspielen am Stück. "Wir haben es uns erarbeitet, und wir haben uns belohnt ", sagte Heldt.

Bayer 04 ungewohnt harmlos

Gisdol war "froh" über die Erkenntnis, dass sein Team endlich die im Kampf um den Klassenerhalt so dringend nötigen Tugenden gezeigt hatte: Kämpfen und leidenschaftliches Verteidigen. Nach dem Spiel war er dennoch bemüht, den Erfolg richtig einzuordnen: "Unter dem Strich ist es ein Sieg, aber nicht mehr" , sagte er. Der FC hat dank des dreifachen Punktgewinns zwar das Tabellenende wieder verlassen, steht aber nach wie vor mit nur elf Punkten auf einem Abstiegsplatz. Dazu kam, dass sich Bayer 04 über das gesamte Spiel ungewohnt harmlos präsentierte und die Partie nach Platzverweisen gegen Aleksandar Dragovic (62. Gelb-Rot) und Leon Bailey (77., Rot nach Tätlichkeit) in zweifacher Unterzahl beenden musste.