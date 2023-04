Schalke sendet Lebenszeichen - "Alle sind ausgerastet"

Schalke dreht nach der Pause auf

80 frustrierende Minuten lang hatte es danach ausgesehen, als sollte der Tabellenvorletzte die wohl letzte Chance im Abstiegskampf verspielen. Nach dem frühen Rückstand durch Marvin Ducksch (18.) und einer mut- und kraftlosen ersten Hälfte wehrte sich Schalke zwar nach der Pause, erarbeitete sich viele Standardsituationen und ein paar Chancen - doch der Ball wollte nicht ins Tor.