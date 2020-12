" Wir sind unfassbar enttäuscht, dass wir gegen Freiburg, das auch nicht den besten Tag hatte, verloren haben. Vor allem nach vorne haben wir gar nichts zustande gebracht ", sagte Manuel Baum nach der Partie. Für den S04-Trainer, der als Nachfolger von David Wagner am 3. Oktober erstmals beim 0:4 bei RB Leipzig an der Linie stand, war es bereits die sechste Niederlage in zehn Liga-Spielen, dazu gab es vier Unentschieden.

Bei Baum tritt Ernüchterung ein

Wie schwer es für ihn auf Schalke werden würde, war Baum durchaus bewusst. Bei seiner Antrittskonferenz klang er dennoch optimistisch. " Ich weiß, dass es eine große Aufgabe ist, und vielleicht fragt sich der eine oder andere: Ist der Baum nicht zu klein? Aber lasst mich mal machen. Ich weiß, was ich tue ", sagte er damals.

Mittlerweile ist jedoch auch bei Baum Ernüchterung eingetreten. " In der Offensive waren wir einfach zu harmlos, wir haben so gut wie gar nichts zu Stande gebracht. Dann kriegen wir ein Tor, das so nicht passieren darf. Danach ist bei uns nicht mehr allzu viel zusammengelaufen ", sagte er. Bei "Sky" kritisierte er die harmlose Offensive, die in zwölf Spielen erst acht Tore und gegen Freiburg kaum Chancen produzierte, noch deutlicher. " Wir sind heute unfassbar harmlos in der Offensive. Und wenn wir am Sechzehner sind und schießen, da muss der Torwart gar nicht großartig was machen. Wenn wir in den torgefährlichen Bereich reinkommen, dann kommt nix bei uns in der Offensive raus. "

Krisengespräch vor dem Spiel gegen Bielefeld