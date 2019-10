Im Zorn über den ausgebliebenen Elfmeterpfiff flüchtete sich Armin Veh in beißenden Sarkasmus. "Also wenn das das Ergebnis der Regelschulung war, dann habe ich die Regelschulung nicht verstanden" , höhnte der Geschäftsführer des 1. FC Köln nach der bitteren 1:3 (1:1)-Pleite am Freitagabend (26.10.2019) beim 1. FSV Mainz 05: "Da läuft man raus, schaut sich das an und entscheidet trotzdem so? Na, Hut ab! Das ist für mich unfassbar."

Auf die Palme gebracht hatte Veh eine Entscheidung von Schiedsrichter Frank Willenborg, der beim Stand von 2:1 für Mainz auch nach Ansicht der Videobilder keinen Strafstoß verhängt hatte (63.). Der Mainzer Verteidiger Moussa Niakhate hatte im Sechzehner eine Flanke klar mit dem nach hinten ausgefahrenen Arm unterbunden.