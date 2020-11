Vergangenen Donnerstag (19.11.2020) feierte Markus Gisdol beim 1. FC Köln sein Einjähriges. Coronabedingt dürfte eine große Sause an Gisdols Jahrestag ausgefallen sein. Es gibt aber ohnehin im Moment nicht viel zu feiern beim Klub. Mit dem 1:2 im Heimspiel gegen Union Berlin setzte sich die schaurige Erfolglos-Serie fort. Gisdol hat mit seiner Mannschaft nun den Negativ-Vereinsrekord von 18 Bundesliga-Spielen ohne Sieg eingestellt.

Gleichauf mit Rapolder/Latour

Zuvor hatte der FC diese "Rekordmarke" in der Saison 2005/06 erreicht, als zunächst Uwe Rapolder 14-mal nicht gewinnen konnte und sich sein Nachfolger Hans-Peter Latour mit vier Spielen ohne Sieg anschloss. Der FC stieg im WM-Jahr 2006 ziemlich sang- und klanglos ab.

Davor musste der FC saisonübergreifend in den Spielzeiten 1990/91 und 1991/92 18-mal auf einen Dreier warten. Zunächst unter Trainer Erich Rutemöller, dann unter Jörg Berger. Funfact: Berger schaffte dennoch mit dem Klub am Ende der Saison den Einzug in den UEFA-Cup als Tabellenvierter!

Gründe für die Schieflage

Nun also Markus Gisdol, der mit seinem Team derzeit von internationalen Auftritten soweit entfernt scheint wie die Bundesliga von Spielen mit Zuschauern. Dabei hatte doch alles so gut begonnen, damals vor einem Jahr. Zwar brauchte auch der Schwabe Gisdol etwas Anlaufzeit in Köln, aber dann kam der FC-Express so richtig in Schwung. 25 Punkte aus 13 Spielen holten die Kölner. In der Tabelle wurde eher nach oben als nach unten geschaut.

Frust bei Torwart Timo Horn

Nach acht Auftritten in dieser Saison lässt sich festhalten: Es wird wieder ein harter Abstiegskampf. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Der Kader scheint nicht optimal zusammengestellt. Die beiden Top-Zugänge Sebastian Andersson (sechs Millionen Euro Ablöse) und Ondrej Duda (sieben Millionen Euro) blieben bislang hinter den Erwartungen.

Es fehlt ein volles Stadion

Männer wie Sebastian Bornauw, die in der vergangenen Saison stark aufspielten, stecken im Formtief. Kapitän Jonas Hector fehlte der Mannschaft verletzungsbedingt zwei Monate lang.

Auch kann der FC in Nicht-Corona-Zeiten auf ein stets volles Haus und eine große Fan-Unterstütrzung bauen. Ein Faktor, der in Spielen wie gegen Union Berlin vielleicht geholfen hätte, jetzt aber nicht mehr vorhanden ist.