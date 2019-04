Weil zudem die Verfolger punkten, ist sogar die Europa League noch längst nicht sicher. "Das war natürlich ein kleiner Rückschlag" , sagte Abwehrspieler Tony Jantschke nach dem sechsten sieglosen Heimspiel in Serie: "Aber es sind noch vier Spiele. Es ist noch alles drin, in alle Richtungen. Es wird spannend."

Hecking fordert mehr Effektivität

"Wenn du ganz vorne dabei sein willst, brauchst du mehr Effektivität" , befand Trainer Hecking, dessen Mannschaft gegen Leipzig mehr Torschüsse als der Gegner verbuchte, jedoch ein Tor weniger erzielte. "Ich kann der Mannschaft heute überhaupt nichts vorwerfen, sie hat alles versucht." Borussias Sportdirektor Max Eberl sprach zwar von einem ordentlichen Spiel seiner Mannschaft. "Aber am Ende haben wir den Big Point vergeben" , sagte Eberl.

Ärger um Spruchband gegen Rangnick

Spruchbänder im Gladbacher Block beim Spiel gegen RB Leipzig.

Für den größten Ärger sorgte jedoch nicht das verlorene Spiel, sondern eine geschmacklose Aktion der Heimfans. Zum Großteil kreativ hatten Borussias Anhänger vor Anpfiff das Konstrukt RB kritisiert, mit einem nicht zu übersehenden Plakat ("Trotz Burnout und null Akzeptanz - ein Leben voller Ignoranz") gegen RB-Trainer und -Sportdirektor Ralf Rangnick gingen sie aber deutlich zu weit. Rangnick war im September 2011 wegen Erschöpfung als Schalke-Trainer zurückgetreten. "Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, alle Banner zu lesen. Aber beim einen oder anderen frage ich mich schon, wie die überhaupt ins Stadion reinkommen" , sagte der RB-Trainer.

Mönchengladbach entschuldigt sich