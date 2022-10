Bayer Leverkusen rutscht tiefer in den Abstiegskampf

Trainerwechsel noch ohne bleibende Wirkung

Es war ein Auftritt, der fast symbolisch für die bisherige Leverkusener Saison steht: Während Einsatz und individuelle Klasse zweifellos vorhanden sind, bringen sich Spieler und Verein mit schweren individuellen Fehlern selbst um den Erfolg. Und so steckt der Champions-League-Teilnehmer Leverkusen nach zehn Spieltagen mitten im Abstiegskampf, auch weil der erhoffte Effekt durch den Trainerwechsel von Gerardo Seoane auf Xabi Alonso bisher nur beim 4:0 gegen Schalke 04 zu sehen war.

Auf das bittere 0:3 gegen den FC Porto in der Königsklasse folgte nun in Frankfurt eine hochverdiente Klatsche, die Bayer noch einige Tage beschäftigen wird. Denn neben Hincapié leisteten sich auch alle Teamkollegen zahlreiche Fehler, die Spielern ihrer Klasse normalerweise nicht unterlaufen sollten.

"Es gibt keine Entschuldigungen"

" Wir sind von Beginn an in Probleme geraten, hatten nicht die nötige Intensität. Wir sind daran schuld, es gibt keine Entschuldigungen ", erklärte Xabi Alonso am Samstagnachmittag. Dass am Ende ausgerechnet Lucas Alario, wegen mangelnder Einsatzzeiten im Sommer von Leverkusen nach Frankfurt gewechselt, das 5:1 für die Hessen erzielte, rundete den Tag für die Gäste noch ab.

" Wir müssen ehrlich mit der Situation umgehen. Wir sind ganz ganz tief drin ", fand Mittelfeldspieler Kerem Demirbay im Sportschau-Interview deutliche Worte. " Letzte Saison haben wir fast mit derselben Mannschaft gespielt und sehr gut abgeschnitten. Da müssen wir wieder hin. "

Erinnerungen an 2003

Ganz neu ist die Situation für die Rheinländer nicht. Bereits in der Spielzeit 2002/03, unmittelbar nach der Triple-Vize-Saison mit zweiten Plätzen in Liga, DFB-Pokal und Champions League, spielte Leverkusen überraschend gegen den Abstieg, der erst nach zwei Trainerwechseln verhindert wurde. Auch damals spielte Bayer wechselhaft, ließ auf das gelegentliche Highlight wie einen Heimsieg gegen Bayern München unerklärliche Leistungseinbrüche folgen. Die Parallelen zu der aktuellen Spielzeit, die mit dem Pokal-Aus bei Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg schon früh auf die falsche Bahn geriet, sind also da.

Spielfrei unter der Woche

Xabi Alonso steht also bereits nach drei Pflichtspielen vor der Mammutaufgabe, eine erneut verunsicherte und fehlerbehaftete Mannschaft wieder aufzurichten. " Wir müssen daran glauben, dass wir besser werden können ", sagte der Spanier. " Das Potenzial ist da. "

Um seine Mannschaft dorthin zu bringen, hat der 40-Jährige nun erstmals seit seinem Amtsantritt eine ganze Woche Zeit. Denn während die Konkurrenz unter der Woche im DFB-Pokal aktiv ist, können sich die bereits ausgeschiedenen Leverkusener in aller Ruhe auf das kommende Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (22.10.2022/15.30 Uhr) vorbereiten. Zeit, die zur Aufarbeitung der bisherigen Saison und dieser Niederlage bitter nötig erscheint.