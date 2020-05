BVB: Volle Konzentration auf Platz zwei

Nach der bitteren Niederlage gegen Bayern München im vorentscheidenden Match um die Deutsche Fußball-Meisterschaft versuchten die meisten der unterlegenen Dortmunder, das Positive aus dem Spiel mitzunehmen.

"An anderem Tag vielleicht Tore geschossen"

Hummels und Lewandowski

" Wir haben kein schlechtes Spiel hingelegt. Wir hatten unsere Möglichkeiten, aber die Chancen waren nicht groß genug. Es hat ein kleiner Tick gefehlt" , sagte BVB-Kapitän Mats Hummels. "Wir haben es abgerufen, wir haben kein schlechtes Spiel gemacht. Es war ein sehr, sehr offenes Spiel, wir hatten einige Chancen, an einem anderen Tag hätten wir vielleicht ein, zwei Tore geschossen" , meinte der Neu-Dortmunder Emre Can.

Und auch BVB-Trainer Lucien Favre stimmte in den Chor der Lobeshymnen mit ein. "Ich finde, das war sehr gut von uns. Wir haben sehr gut angefangen. Wir haben nachher ein wenig zu tief gespielt, die erste Halbzeit. Die ersten 30 Minuten waren gut, die zweite Halbzeit war auch gut" , sagte der Franzose.

Favre: "Denke nicht an Aufgeben"

Lucien Favre beim Interview

Trotz der positiven Aspekte, die viele BVBler in ihrem Spiel fanden, war die Enttäuschung natürlich groß bei den Westfalen. Die Serie von sechs Bundesliga-Siegen in Folge war gerissen, und die Meisterschaft ist so gut wie futsch. Das war natürlich Thema auch nach dem Spiel. So wurde Trainer Favre mit seiner sportlichen Zukunft konfrontiert.

Auf die Frage, ob er Sorge vor der Diskussion habe, dass er es nicht schaffe, den BVB zum Titel zu führen, antwortete der Schweizer direkt nach Abpfiff bei Sky: " Das sagt man hier seit Monaten. Ich lese nicht die Zeitung, aber ich weiß, wie es geht. Ich werde darüber sprechen in ein paar Wochen."

Tags darauf dementierte Spekulationen, wonach er über einen vorzeitigen Abschied von Borussia Dortmund nachdenkt. "An Aufgeben denke ich überhaupt nicht. Gestern waren wir alle enttäuscht, meine Worte im Interview direkt nach dem Spiel scheinen aber vielfach falsch verstanden worden zu sein" , sagte der Fußball-Lehrer.

Favre stellte klar: " Was ich nur auf entsprechende Fragen hatte antworten wollen, war: Jetzt ist nicht die Zeit, um die Saison zu bilanzieren. Warum auch?" Vereinsboss Hans-Joachim Watzke reagierte ähnlich: "Es gibt aktuell überhaupt keinen Anlass für eine Trainerdiskussion", sagte der BVB-Geschäftsführer den Zeitungen der "Funke Mediengruppe".

Hummels: "Alle Spiele gewinnen"