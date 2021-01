Hofmann erneut der Matchwinner

Auch damals hatte das Rose-Team einen Rückstand noch gedreht. Matchwinner diesmal war Nationalspieler Hofmann mit seinen zwei Toren zum Ausgleich noch vor der Pause (36. Minute/45.) und seiner Vorarbeit zum Siegtreffer von Florian Neuhaus (49.). "Die Tore haben wir genauso erzielt, wie wir uns das auch vorgestellt haben" , jubelte Hofmann, der immer wieder hinter die anfällige Bayern-Abwehr kam und für das von Flick gefürchtete Gladbacher Umschaltspiel so wichtig ist. "Er ist für uns einfach ein wichtiger Faktor mit seiner Tiefe im Spiel. Er hat uns im Dezember gefehlt" , sagte Rose.

Nach Hofmanns Muskelbündelriss im Oberschenkel im November ließ Roses Team vor allem in der Liga viele Punkte unnötig liegen. Von sechs Spielen ohne Hofmann gewann Gladbach nur eines. Seit der 28-Jährige zurück ist, gelingt auch das Siegen wieder. Gleich in seinem ersten Bundesligaspiel von Beginn an nach seiner Verletzungspause beim 1:0 in Bielefeld vor einer Woche gewann Gladbach. Hofmann bereitete dabei den Siegtreffer von Breel Embolo vor.

Stindl und Hofmann glänzen gemeinsam