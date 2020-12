Moukoko, Sancho und Co. - Terzic gleich voll gefordert

Es war eine mutige Entscheidung, die Edin Terzic bei seinem Cheftrainer-Debüt fällte. Der neue Coach stellte den 16-jährigen Yousouffa Moukoko ins Sturmzentrum. Auch für Moukoko war es eine Premiere. Der junge Mann, der noch in der B-Jugend spielen könnte, lief erstmals in der Startelf des Bundesligisten auf.

Gute Vorlagen für Moukoko

Unter'm Strich lässt sich festhalten: Es war ein Auftritt, der immerhin bis zur 80. Minute dauerte, bei dem der junge Spieler aber keine großen Akzente setzen konnte. Offensichtlich war vielmehr, dass Moukoko spielte wie ein 16-Jähriger eben spielt, wenn er erstmals von Beginn an die Verantwortung in der Sturmmitte trägt.

Edin Terzic mit Marco Reus

Läuferisch und vom Spielverständnis her zeigte Moukoko sein Potenzial. Ein Tor gelang ihm nicht, obwohl ihm seine Mitspieler die Bälle ein paar Mal ziemlich gut vorlegten. So wie Giovanni Reyna in der 5. Minute, so wie Marco Reus in der 50. Minute.

Was ist mit Jadon Sancho los?

Trainer Terzic wird sich Gedanken machen, ob er am kommenden Freitag bei Union Berlin wieder mit dem Talent in der Zentrale anspielen lässt. Erling Haaland wird noch fehlen, obwohl er scheinbar auf dem Weg der schnellen Genesung ist. "Ich habe mich von meiner Verletzung erholt und freue mich darauf, bald wieder zu spielen" , sagte Haaland laut einer Mitteilung vom Dienstagabend (15.12.2020)

Gedanken wird sich Edin Terzic auch machen, was eigentlich mit Jadon Sancho los ist. Noch immer wartet der Engländer, auch erst 20 Jahre alt, auf seinen ersten Treffer in dieser Bundesligasaison. In der vergangenen Serie hatte Sancho 17 Tore und 17 Assists auf dem Konto. In dieser Saison sind es ein mageres Törchen im Pokal gegen den MSV Duisburg und eins in der Champions League.

Transfers eher ausgeschlossen

Gegen Werder blitzte Sanchos Können nur in wenigen Momenten auf, eine super Chance in der Nachspielzeit vergab er kläglich. Nichts ist momentan zu sehen von der Leichtigkeit, der Spielfreude und dem Trickreichtum des vormaligen Shootingstars. Dieses Tal zu überwinden und Sancho wieder aufblühen zu lassen - auch das eine Herausforderung für Edin Terzic.

Dass der BVB noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden wird, ist eher nicht zu erwarten. Sportdirektor Michael Zorc ließ bereits anklingen, dass man auf das vorhandene Personal setze. "Wir wollen Youssoufa schon auch aufbauen und ihm nicht jemanden vor die Nase stellen", sagte Zorc.

Schließlich fehlten in diesen Zeiten auch die wirtschaftlichen Grundlagen, um einen Mann zu holen, der der Mannschaft weiterhelfen könne, sagte Zorc. So müssen es weiterhin die jungen Hochbegabten beim BVB richten und Edin Terzic.

Video starten, abbrechen mit Escape Jungprofis in der Bundesliga: Noch früher ins Rampenlicht. sport inside. . 11:54 Min. . Verfügbar bis 04.11.2021. WDR.

Stand: 16.12.2020, 10:23