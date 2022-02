BVB schöpft neuen Mut - Entwarnung bei Reyna

Brandt hofft auf Signalwirkung

Dank des fünften Sieges im sechsten Rückrundenspiel bleibt der BVB bei sechs Punkten Abstand einziger Verfolger des Spitzenreiters aus München. Doch der sportliche Zick-Zack-Kurs in dieser Saison gibt allen Beteiligten weiter Rätsel auf. "Keiner von uns will diese Achterbahnfahrt. Wir haben Spiele, wo wir uns alle ganz doll an den Kopf fassen" , bekannte Julian Brandt.

Gleichwohl hofft der Mittelfeldspieler, dass der Sieg über Mönchengladbach Signalwirkung für den restlichen Saisonverlauf und auch für das zweite Duell mit den Glasgow Rangers hat: "Ich habe die Hoffnung für Donnerstag noch nicht aufgegeben, und das sollte jeder andere auch nicht tun. Wir sind in der Lage, viele Tore zu schießen und auch zu Null zu spielen." Ein mögliches Comeback von Torjäger Erling Haaland, der am Montag das Training der Reservisten scheinbar problemlos überstand, könnte dabei helfen.

Kurze Pause für Reyna, längere Pause für Zagadou

Zusätzlich zur Stimmungsaufhellung trug die Diagnose der Teamärzte nach der Untersuchung von Giovanni Reyna am Montag bei. Dem am Sonntag erstmals seit Ende August in die Startelf zurückgekehrten US-Nationalspieler droht demnach keine weitere lange Zwangspause. Anders als seine von Tränen begleiteten Auswechslung vermuten ließ, entpuppte sich die Oberschenkelblessur als weniger schwerwiegend. Bereits in zwei Wochen wird Reyna im Training zurück erwartet.

Weniger Glück hatte der ebenfalls verletzt ausgewechselte Dan-Axel Zagadou. Der französische Abwehrspieler fällt mit einem Muskelfaseriss im Oberschenkel einige Wochen aus.