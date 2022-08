Erleichterung nach der Tor-Premiere

Nach Tagen der Kritik und Zweifel, ob der zuvor glücklos agierende Stürmer nach Dortmund passt, fiel mit dem Kopfballtor in der 32. Minute eine Last von Modeste ab. Seine Erleichterung brüllte er in das Berliner Olympiastadion hinaus.

Immer und immer wieder hatten ihn seine neuen Teamkollegen zuvor mit Flanken gesucht: " Die Mannschaft hat mich häufiger gefüttert ", sagte Modeste: " Wenn ein Stürmer mehr Bälle bekommt, dann ist es einfacher." Er freue sich über sein "erstes Tor, es hat ein wenig gedauert ".

Erst vor wenigen Tagen warb Sportdirektor Sebastian Kehl noch darum, Geduld mit dem 34-Jährigen zu haben. Bei seinen ersten beiden Auftritten im Dortmunder Dress hatte Modeste Anlaufschwierigkeiten, vor rund drei Wochen war er als Ersatz für den schwer erkrankten Sebastien Haller vom 1. FC Köln gekommen.

Kölner Kombi mit Wolf und Özcan

Ausgerechnet sein Ex-Verein führte den Franzosen nun zum ersehnten Torerfolg. Denn die Vorarbeit leistete eine "Kölner Kombi": Marius Wolf passte auf Salih Özcan, der flankte und fand Modeste im Strafraum.

Terzic schwärmte nach der Partie deshalb auch von BVB-Debütant Özcan, der im Sommer ebenfalls aus Köln gekommen war: Der Mittelfeldspieler habe ein " herausragendes Spiel " gemacht.