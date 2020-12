Anfang der Saison stotterte der Bayer-Motor etwas. Leverkusen war mit drei Remis in die Saison gestartet. Jetzt hat Trainer Peter Bosz eindrucksvoll die Bremse gelöst. Von den im Sommer abgewanderten Kai Havertz und Kevin Volland spricht derzeit niemand mehr.

" Ich werde nicht versuchen, die Spieler zu bremsen. Es ist gut, wenn sie Vertrauen und ein gutes Gefühl haben" , sagte Bosz in Köln: "Aber ich werde ihnen sagen, dass Bayern München eine gute Mannschaft ist."

Verlängern mit Wirtz, Diaby und Tapsoba

Abseits der Vorbereitungen auf das Spitzenspiel wird zudem tüchtig an der Zukunft gearbeitet. So soll U21-Nationalspieler Florian Wirtz einen neuen Fördervertrag erhalten, der ihn ab seinem 18. Geburtstag bis mindestens 2025 an die Werkself bindet.

Zudem hat Flügelspieler Moussa Diaby seinen bis 2024 laufenden Vertrag ebenso vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert wie Abwehrspieler Edmond Tapsoba (beide 21) seinen bereits bis 2025 gültigen Kontrakt.

mick/sid | Stand: 17.12.2020, 10:55