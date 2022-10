Letsch: "Welten zwischen den Mannschaften"

"Es kann nicht sein, dass wir jedes Spiel vier Tore bekommen und - so ehrlich müssen wir sein - mit vier Toren gut bedient sind heute", sagte Letsch. Eine überzeugende Problemlösung hatte der 54-Jährige auch nicht parat: "Wir müssen den Schalter zum Umlegen finden, aber es gibt nicht den einen Grund. Das Spiel war total einseitig, es waren Welten zwischen beiden Mannschaften." Da werde es "schwer werden, in der Liga zu bestehen."