Das Minimalziel erreicht, das Traumziel noch in Reichweite: Aber trotz der sicheren Teilnahme am europäischen Geschäft herrschte bei Bayer Leverkusen nach dem 1:1 (1:0) gegen Schalke 04 am Samstag (11.05.2019) mehr Frust als Lust. "Wir haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht und schlecht gespielt" , resümierte Sport-Geschäftsführer Rudi Völler, der offensichtlich nicht zum zweiten Mal in Folge in der "Trostrunde" Europa League spielen will.