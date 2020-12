Nicht der BVB, sondern der Aufsteiger aus Stuttgart bot ein Spektakel und schlug den hohen Favoriten mit seinen eigenen Waffen. Ohne großen Widerstand ergab sich der vermeintliche Titelaspirant vor allem in der zweiten Halbzeit dem Tempospiel der Gäste. "Die Stuttgarter haben es uns vorgemacht, wie wir eigentlich spielen wollten", klagte Kapitän Marco Reus und fand deutliche Worte: "Das war beschämend. Wir haben alles vermissen lassen, was wir brauchen. Stuttgart war uns in allen Belangen überlegen. So dürfen wir uns nicht noch einmal präsentieren."

Video starten, abbrechen mit Escape BVB-Trainer Lucien Favre: "Es war eine Katastrophe" . Sportschau. . 01:05 Min. . Verfügbar bis 12.12.2021. Das Erste.

Die Torschützen Silas Wamangituka (26./Foulelfmeter/53.), Philipp Förster (60.), Tanguy Coulibaly (63.) und Nicolas Gonzalez (90.+1) besiegelten die auch in dieser Höhe verdiente Dortmunder Niederlage. Damit besserte der VfB seine beachtliche Auswärtsbilanz mit inzwischen sechs Partien ohne Niederlage weiter auf. Als Erklärung für den steten Aufwärtstrend in seinem Team machte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo den Trainingsfleiß seiner Profis aus: "Wir machen sehr gute Schritte in guter Geschwindigkeit. Es ist ein enormes Trainingsniveau und Engagement. Das ist der Grund, warum wie so schnell vorankommen."