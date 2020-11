Der bisherige Rekordhalter in der Champions League ist Céléstine Babayaro, der am 23. November 1994 für Anderlecht beim 1:1 in Bukarest im Alter von 16 Jahren und 87 Tagen debütiert hatte.

Favre kündigt Umstellungen an

Im Vergleich zur Startelf am Samstag in Berlin will Favre Umstellungen vornehmen: " Wir werden weiter rotieren, das ist nötig. Zehn Spiele in 30 Tagen zu machen, ist schwierig ." Damit kann sich der in Berlin geschonte Jadon Sancho Hoffnungen auf eine Rückkehr in das Team machen. Aber auch für Moukoko könnten sich in den nächsten Spielen Möglichkeiten ergeben.

Video starten, abbrechen mit Escape Favre vor Rückspiel gegen Brügge: "Sie waren sehr gefährlich". Sportschau. . 00:28 Min. . Verfügbar bis 23.11.2021. Das Erste.

Trotz des deutlichen Erfolgs der Borussia vor drei Wochen in Brügge, warnte Favre seine Profis davor, den Gegner zu unterschätzen: " Wir haben 3:0 gewonnen, müssen aber das ganze Spiel analysieren. Sie hatten auch große Möglichkeiten. Wir müssen sehr konzentriert bleiben. Das ist eine sehr gute Mannschaft ."

Zorc: "Big-Point-Spiel"