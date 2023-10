Bei der U21 läuft es einfach: Elf Tore in neun Spielen - bei dieser Torquote gerät selbst der sonst so zurückhaltende Youssoufa Moukoko ins Schwärmen. "Das tut mir sehr gut, hier bin ich am richtigen Ort" , sagte der Angreifer von Borussia Dortmund nach seinem Dreierpack beim 3:2 (1:1) in Bulgarien am Freitag bei "ProSieben Maxx".

Umgehend wurde von Journalisten die Frage aufgeworfen, ob dieser richtige Ort nicht auch das Sturmzentrum von Bundestrainer Julian Nagelsmann sein könnte. "Youssoufa hat einen gewaltigen Anteil am Sieg. Stürmer werden an Toren gemessen, die hat er gemacht" , sagte U21-Coach Antonio Di Salvo, der "keine Sorge" hat, Moukoko an den neuen Bundestrainer übergeben zu müssen: "Es ist hier unser Job, die Spieler vorzubereiten. Wenn Julian der Meinung ist, den ein oder anderen Spieler zu nehmen, dann freue ich mich für jeden einzelnen."