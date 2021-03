Nächster Rekord winkt: Youssoufa Moukoko im Kader bei der U21-EM

Lob von Zorc und Terzic

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hatte sich bereits vor einigen Tagen für eine Nominierung Moukokos ausgesprochen. " Er hat in seinen Kurzeinsaätzen gezeigt, dass er viel Qualität mitbringt im Sturmzentrum " so Zorc. " Er ist extrem torgefährlich ", lobte auch Trainer Edin Terzic Moukoko vor Kurzem.

Eine halbe Saison spielt Moukoko nun schon bei den Profis von Borussia Dortmund. Sein Debüt feierte er ebenfalls gegen Hertha BSC, im Hinspiel am 21. November 2020.

Seitdem ist er der jüngste Bundeslia-Spieler aller Zeiten. Und mit seinem Einsatz in der Gruppenphase gegen Zenit St. Petersburg ist er auch jüngster Champions-League-Spieler aller Zeiten.

Bereits drei Bundesliga-Tore

Während es in der Champions League bisher bei nur einem Einsatz für Moukoko blieb, kommt er in der Bundesliga insgesamt auf 366 Minuten Einsatzeit in 13 Spielen. Drei Tore hat er dabei schon erzielt - in diesem Alter natürlich ebenfalls ein Rekord. Beim BVB haben in dieser Saison nur Sancho und Haaland häufiger getroffen.

Seinen ersten Treffer hatte Moukoko gegen Union Berlin gemacht - es war das bisher einzige Bundesliga-Spiel für den Stürmer über die volle Distanz. Den zweiten Treffer erzielte er bei der 1:2-Niederlage in Freiburg - ein Spiel in dem Moukoko besonders auffiel.

Der Stümer spielte nur die letzten 30 Minuten, gab in dieser Zeit aber mehr Torschüsse ab als die gesamte BVB Mannschaft in den ersten 60 Minuten. " Es kann nicht sein, dass ein gerade 16-Jähriger in etwas mehr als 30 Minuten Spielzeit mit Abstand die meisten Torschüsse abgibt ", sagte Sportdirektor Zorc damals und forderte von den etablierten Spielern mehr Einsatz.

Einziges Manko: Keine Fans

Mittlerweile ist der BVB wieder zurück in der Spur - auch dank Moukoko, der allerdings bei allen Rekorden und guten Nachrichten noch auf eine wesentliche Erfahrung warten muss. Bisher hat er in der Bundesliga noch nie vor Fans gespielt, sein erstes Heimtor am Samstag wäre vor 80.000 Fans mit Sicherheit noch schöner gewesen.

Nun wartet das nächste Abenteuer: die U21-EM. Das erste Spiel für die deutsche Mannschaft steht nächste Woche gegen Ungarn an (24.03, 21 Uhr). Alle Spiele der Vorrunde laufen während der Länderspielpause. Die K.o.-Runde wird dann nach dem Ende der Bundesliga ausgetragen.

Stand: 15.03.2021, 11:54