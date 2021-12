Trainer Adi Hütter, vor der Saison als Rose-Nachfolger für 7,5 Millionen Euro von Frankfurt losgeeist, rief nach der erneut hohen Niederlage quasi Wochen der Wahrheit aus: "Wir müssen aus den beiden Spielen gegen Eintracht Frankfurt zu Hause und auswärts gegen Hoffenheim das Bestmögliche machen." Die Mannschaft habe allerdings "zu viel Qualität" , um ernsthaft in Abstiegsgefahr zu geraten.

Video starten, abbrechen mit Escape "Zu viel Qualität" - Hütter spricht noch nicht von Abstiegssorgen. Sportschau. . 00:39 Min. . Verfügbar bis 11.12.2022. Das Erste.

Schwache Standardverteidigung und kein Spielfluss

Derweil tut sich das Team in drei Bereichen besonders schwer. Die Standardverteidigung nannte auch Torwart Yann Sommer, der gegen Leipzig zeitweise Schlimmeres verhinderte, bei "Sky": "Wir müssen uns diese Situationen anschauen, weil wir nicht nah genug an unseren Gegenspielern stehen und nicht aggressiv genug in den Duellen sind."

Borussia-Kapitän Lars Stindl fasst sich im Spiel Leipzig an den Kopf.

Außerdem erlahmte zuletzt das Kombinationsspiel der Borussia. Kapitän Lars Stindl führte aus: "Spielerisch kommt bei uns momentan nicht viel zusammen." Der 33-Jährige kritisierte zu viele Einzelaktionen und deutete an, es stehe keine Mannschaft auf dem Platz: "Jeder hat etwas für sich gemacht und nicht zusammen als Team."

Dabei rissen die Borussen-Spieler erst gegen Köln fünf Kilometer weniger an Laufleistung ab als der Gegner, gegen Freiburg sieben und in Leipzig immerhin noch drei.

Max Eberl als Krisenmanager gefragt

Sportdirektor Max Eberl ist nicht für Aktionismus bekannt. Er tat eine Trainerfrage nach dem Debakel gegen Freiburg als "absurd" ab. Und erinnerte nun im "ZDF-Sportstudio" daran, dass die "Schuld" bei allen läge - auch bei ihm selbst.

Er wolle niemanden sehen, "der auf irgendeinen anderen zeigt. Jeder soll sich selbst an die Nase packen und sich fragen, ob er gerade alles dafür tut." In Richtung der Spieler sagte der 48-Jährige: "Wir sind alle in der Pflicht. Aber die Mannschaft auf dem Platz kann es regeln und muss Themen umsetzen, die das Trainerteam vorgibt."

Eberl: "Knall hat nicht geholfen"

"Ich bin ein bisschen überrascht, dass es so schnell geht, dass wir nicht mehr vertrauensvoll Fußball spielen" , sagte er. Nach dem Freiburg-Debakel habe es intern geknallt, die Anfälligkeit über die Flügel sei besprochen worden. "Aber der Knall hat nicht geholfen."