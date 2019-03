Ein Punkt und 2:12 Tore in vier Spielen - Borussia Mönchengladbach ist auf der Suche nach dem Elan aus der Hinrunde. Der Nimbus der "Festung Borussia-Park" ist gebrochen, in der Fremde holten die Fohlen in der Rückrunde bislang mehr Punkte als in den Heimspielen. Am Samstagabend steht das Gastspiel in Mainz an.