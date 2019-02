Der Hertha keine Ruhe lassen

Die Hertha musste sich zuletzt in der Liga dem VfL Wolfsburg und am Mittwoch im DFB-Pokal dem FC Bayern München (2:3 n.V.) geschlagen geben. "Ob der Pokalfight der Berliner am Samstag noch eine Rolle spielt, liegt an uns. Wenn wir sie in Ruhe lassen, wird er keine Rolle spielen" , ist sich Hecking sicher. Im Hinspiel ging die Borussia in Berlin noch als Verlierer vom Platz.

Fakten zum Spiel: Mönchengladbach ist das beste Rückrundenteam und hat als einziger Bundesligist im neuen Jahr noch keinen Punkt abgegeben.

Letztes Spiel: Das Hinspiel gewann die Hertha mit 4:2. Ibisevic (2), Duda und Lazaro trafen für Berlin, Hazard und Plea für die Borussia.

Personal: Den Hausherren fehlen weiterhin Mamadou Doucoure (Muskelbündelriss im Oberschenkel), Keanan Bennetts (Muskelfaserriss im Oberschenkel) und Raffael (Schlüsselbeinbruch).

Stand: 07.02.2019, 14:00