Wie kam es zum Zuschlag für Mönchengladbach?

Die Stadt hatte sich beim Land Nordrhein-Westfalen als Modellkommune beworben, um das öffentliche Leben zumindest in Teilbereichen wieder hochfahren zu dürfen. Am Freitagmittag bekam die Mönchengladbach den Zuschlag und gehört zu den ersten sechs Städten und Kreisen, die ab dem 19. April vorher festgelegte Projekte in den Bereichen Sport, Kultur, Freizeit und Gastronomie durchführen dürfen. Die weiteren Städte sind Ahaus und Münster, dazu kommen die Kreise Coesfeld und Waren, der Kreis und die Stadt Paderborn sowie der Kreis Soest mit Modellprojekten in Soest und Lippstadt.

Welche Spiele sind betroffen und wie viele Fans dürfen kommen?

Die Heimspiele am 25. April gegen Arminia Bielefeld und am 15. Mai gegen den VfB Stuttgart kommen infrage. Dirk Rütten, Pressesprecher der Stadt Mönchengladbach, sagt sportschau.de: "Es steht noch nicht fest, um welche konkrete Auslastung es dann geht. Aber wir werden kein halbvolles oder gar volles Stadion sehen. Trotzdem freuen wir uns natürlich sehr über diese Perspektive, wir hatten die Bewerbung gemeinsam mit der Stadt Krefeld damals binnen 24 Stunden eingereicht. Wir sind wild entschlossen, alles dafür zu tun, dass Borussia noch vor Fans spielen kann."

Welche Voraussetzungen müssen die Fans erfüllen?

Um aus dem Modellversuch möglichst genaue Schlüsse für die Zukunft ziehen zu können, wird nach Sportschau-Informationen jeder Zuschauer einzeln registriert und benötigt einen tagesaktuellen und natürlich negativen Covid-Test. Zudem müssen die Fans auch Nachtests machen und das Ergebnis der Stadt zur Verfügung stellen. Mönchengladbachs Oberbürgermeister Felix Heinrichs ( SPD ) fordert zudem eine "digitale Kontaktpersonen-Nachverfolgung."

Ist der Verein in so kurzer Zeit für die Fan-Rückkehr gerüstet?

Ja, es gibt bereits ausführliche Hygienekonzepte für alle möglicherweise erlaubten Zuschauerzahlen. "Wir würden bereitstehen und wirken gern an allen Konzepten mit. Wir stehen der Sache natürlich total positiv gegenüber" , sagt Borussias Sprecher Markus Aretz sportschau.de. Zwei Spiele mit Zuschauern hat Gladbach in dieser Saison bereits ausgetragen: In der Saisonauftaktpartie gegen Union Berlin waren 10.383 Fans im Stadion (knapp 20 Prozent Auslastung), anschließend gegen den VfL Wolfsburg 300.

Kann das Projekt noch abgeblasen werden?