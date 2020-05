Luxusprobleme in Leverkusens Mittelfeld

Mit der Vertragsverlängerung von Charles Aranguiz an diesem Freitag (01.05.2020) treibt Bundesligist Bayer Leverkusen die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Zugleich könnte es ein Fingerzeig für einen Abgang von Kai Havertz sein. Im Mittelfeld wären die Rheinländer auch ohne den Shootingstar gut aufgestellt.

Aranguiz als Anführer der Jungen

Die Werkself hat in den mittleren Mannschaftsteil in dieser Saison auffällig viel investiert. Denn am Rhein weiß man, dass Havertz irgendwann zu einem größeren Klub wechseln will. Dafür hat man vorgesorgt: Im Sommer kamen mit Kerem Demirbay und Nadiem Amiri zwei Spieler mit europäischer Klasse, im Winter wechselte dann noch das argentinische Jungtalent Exequiel Palacios zu Bayer.