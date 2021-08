Bayer Leverkusen verleiht Weiser an Werder Bremen

Die Bremer teilten am Dienstag mit, dass Weiser bis zum Ende der Saison ihre Raute auf der Brust trägt. " Die Möglichkeit, Mitchell auszuleihen, hat sich kurzfristig ergeben. Er ist ein erfahrener Bundesligaspieler, der auf der Außenbahn sowohl in der Offensive als auch in der Defensive einsetzbar ist und uns schnell weiterhelfen kann ", sagte Frank Baumann, Geschäftsführer Fußball bei Werder.

Weisers Vertrag bei Bayer endet 2023