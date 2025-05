French Open: Mies scheidet im Doppel aus

In der ersten Runde des Doppel-Wettbewerbs unterlag das Duo den an acht gesetzten Briten mit 2:6, 4:6. Für Mies ist es eine herbe Enttäuschung. Mit seinem früheren deutschen Doppelpartner Kevin Krawietz gewann er 2019 den Doppeltitel in paris und damit den ersten deutschen Doppeltitel bei einem Grand Slam seit 1937. Im Jahr 2020 gelangen Mies und Krawietz die Titelverteidigung. Seit 2022 spielen die beiden Deutschen mit neuen Partnern.

Im Einzel ist aus NRW noch Daniel Altmaier im Einzel vertreten. Er schlug in Runde eins sensationell den Weltranglisten-Vierten Taylor Fritz aus den USA und trifft nun am Mittwoch auf den Tschechen Vit Kopriva.

