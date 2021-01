Der 25-jährige Meyer erhält in Köln einen Vertrag bis zum Saisonende. " Für mich war die Perspektive entscheidend, spielen zu können ", erklärte er in einer Vereinsmitteilung. " Ich will dabei mithelfen, dass der Club die Klasse hält. "

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

" Der Wechsel zum FC wurde nur möglich, weil Max uns in finanzieller Hinsicht extrem entgegengekommen ist ", so Geschäftsführer Horst Heldt. " Er kann im Mittelfeld auf mehreren Positionen zum Einsatz kommen, ist spielintelligent, sehr ballsicher und sucht selbst gerne den Abschluss."

Zuletzt in der Premier League

Zuletzt spielte der Ex-Nationalspieler beim Premier-League-Verein Crystal Palace, kam dort aber in dieser Saison kaum zum Einsatz. Sein Vertrag wurde Mitte Januar aufgelöst. Nun kommt er ablösefrei zu den Kölnern und kehrt damit in die Bundesliga zurück.

Dort spielte Meyer sechs Jahre lang für Schalke 04. In insgesamt 192 Spielen erzielte er 22 Tore, ehe er 2018 in die Premier League gewechselt war.

Zweiter Transfer in der Offensive

Meyer ist nach Stürmer Emmanuel Dennis bereits der zweite Transfer für die Kölner Offensive binnen weniger Tage. Möglicherweise kommt Meyer schon am Sonntag beim Spiel gegen Arminia Bielefeld zum Einsatz.