Zu Ehren des ehemaligen FC-Profis trat der Fußball-Bundesligist am Donnerstagabend in einem Test gegen den VV St. Truiden an. Vor 3.500 Zuschauern im Franz-Kremer-Stadion setzte sich der vom einstigen Bundesliga-Profi Bernd Hollerbach trainierte Tabellenachte der belgischen Jupiler League nach einem Treffer von Frank Boya (34. Minute) mit 1:0 (0:0) durch. Der Kölner Abwehrspieler Luca Kilian feierte nach zweimonatiger Zwangspause sein Comeback.

Luca Kilian (rechts).

Die Partie fand im Beisein ehemaliger Banach-Mitspieler wie Olaf Janßen, Franz Wunderlich und Alexander Bade statt. Den Anstoß führte Banach-Sohn Zico aus. Anlässlich des Spiels wurden ein Sonder-Schal sowie ein T-Shirt mit dem Schriftzug "Mucki unvergessen" über den Vereins-Fanshop angeboten. Der Reinerlös kommt Familie Banach zugute.

Janßen: "Mucki war ein cooler Typ"

"Mucki war ein ganz cooler Typ, er hat sich von Anfang an in die Herzen gespielt. Dieser Sonntagmorgen im November 1991 hat ein Stück weit das Leben von uns allen verändert" , sagte Olaf Janßen, heutiger Trainer von Viktoria Köln.

Der ehemalige Dortmunder, Wattenscheider und Kölner Profi war bei einem Autounfall auf der A1 bei Remscheid ums Leben gekommen, als er auf dem Weg zum Training war. Der Stürmer, der auch für die deutsche U21-Nationalmannschaft aufgelaufen war, wurde nur 24 Jahre alt.