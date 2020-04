Ginter fürchtet Rückfall in alte Muster nach Corona

"In den Clubs arbeiten sehr viele Menschen, deren Existenz an den Jobs in der Bundesliga hängt" , sagte Ginter. Er verstehe auch die Menschen, die dagegen sind. "Aber am Ende geht es in der aktuellen Situation nicht darum, was Fans und Spieler wollen. Entscheidend ist, dass die Bundesliga mit ihren Arbeitsplätzen gesichert wird."

Erinnerungen an das erste Geisterspiel der Geschichte

Gut kann er sich an seine Erfahrung mit dem ersten Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte im März gegen den 1. FC Köln erinnern: "Ich musste damals beim Aufwärmen etwas schmunzeln und lachen, weil es so komisch war. Es fühlt sich nicht nach Bundesliga an. Der Fußball lebt ja auch von den Emotionen zwischen Spielern und Zuschauern. Bei gewonnenen Zweikämpfen wird gejubelt, bei einem Torschuss geht ein Raunen durch die Menge. Das hat schon gefehlt, das war kein schönes Gefühl."

Video starten, abbrechen mit Escape Nach der DFL-Sitzung: Wie geht es mit der Bundesliga weiter?. Sportschau. . 05:44 Min. . Verfügbar bis 25.04.2021. Das Erste.

dpa/sid | Stand: 26.04.2020, 11:30