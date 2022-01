Mitte August 2021, 1. Spieltag der Saison 21/22: In der Partie des SC Freiburg (0:0) vergibt der Bielefelder Masaya Okugawa gleich mehrere Chancen.

Masaya Okugawa und Fabian Klos

Da seinen Schüssen die letzte Konsequenz und Kraft fehlt, sieht sich Stürmerkollege Fabian Klos nach dem Schlusspfiff zur Aussage veranlasst, er müsse ihm vielleicht mal eine Scheibe Brot schmieren. Nicht überliefert ist, ob das Bielefelder Urgestein dem schmächtigen Japaner tatsächlich ein Butterbrot spendierte. Aber Fakt ist: Okugawa hat sich zu einem richtigen Knipser in Ostwestfalen entwickelt.

Wichtige Punkte dank Okugawas Toren

In den ersten 15 Saisonspielen hatten die Bielefelder Anhänger klägliche zehn Tore bejubeln dürfen. In den vergangenen vier Partien waren es jedoch zwei pro Spiel. In jeder dieser Partien war der 25-Jährige je einmal erfolgreich und mutierte mit nunmehr sieben Saisontreffern zum erfolgreichsten Torschützen in Bielefeld. Damit ist er um einen Treffer erfolgreicher als die gesamte Sturmabteilung der Ostwestfalen (3x Klos, 2x Lasme, 1x Serra).

Die Treffsicherheit Okugawas verhalf den Arminen zu wichtigen Punktgewinnen im Abstiegskampf: Von sechs Spielen, in denen der 68 Kilogramm leichte Okugawa traf, verlor der DSC nicht eines. Nur sein Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 in Gladbach (Endstand 1:3) war am Ende "brotlose" Kunst.

Kramer: "Schlauer Spieler mit Super-Laufwegen"