Doppeltorschütze Karim Onisiwo war in der 77. Minute am Samstag nach einer Ecke im Bochumer Strafraum komplett frei zum Kopfball gekommen. " Gegentore passieren durch Fehler, aber mir war das zu billig ", stellte Reis fest. Beim ersten Gegentor hatte Erhan Masovic seinem Gegenspieler zu viel Platz gelassen. " Die beiden Gegentore kamen aus dem Nichts. Es war ein Spiel, das hätte Unentschieden ausgehen müssen ", sagte Offensivmann Gerrit Holtmann.

Ich habe gesagt, das wird eine schwierige Saison. VfL-Trainer Thomas Reis

VfL kontrolliert Partie, hat aber kaum große Chancen

Bochum hatte die Partie vor allem in der zweiten Hälfte eigentlich ganz gut im Griff. Die Gastgeber überzeugten mit viel Einsatz und konsequenter Zweikampfführung. Große Torchancen spielte sich der VfL allerdings kaum heraus. Der Treffer durch den früheren Mainzer Kevin Stöger war ein als Flanke gedachter Ball, der sehenswert ins Tor segelte.