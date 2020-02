Eiskalte Mainzer schlagen Paderborn

Die Gastgeber machten Paderborn dann vor, wie effektives Toreschießen aussieht: Erst netzte Quaison per Distanzschuss unten links ein, acht Minuten später vollendete Onisiwo einen Konter der Mainzer - zwei Chancen, zwei Tore.

Paderborn offensiv zu harmlos

Nach dem Seitenwechsel merkte man Mainz an, dass es durch die Führung an Sicherheit gewonnen hat. Jean-Philippe Mateta und Quaison (49./51.) hatten die ersten Gelegenheiten im zweiten Durchgang. Der FSV riss im Anschluss die Spielkontrolle komplett an sich. Von Paderborn war offensiv kaum etwas zu sehen - stattdessen verloren die Ostwestfalen oft die Bälle im Aufbauspiel. In der Folge passierte zwanzig Minuten quasi gar nichts, ehe der eingewechselte Pierre Kunde Malong Paderborns Keeper Alexander Zingerle prüfte (73.).