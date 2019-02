" Ich lerne in jedem Spiel etwas über meine Mannschaft. Diesmal haben wir sehr viel gelernt ", sagte der neue Trainer am Donnerstag (07.02.2019) bei der Pressekonferenz vor dem Mainz-Spiel und kündigte an: " Vieles müssen wir besser machen. Damit fangen wir am Freitag an. "

Kai Havertz fällt eventuell aus

Ein Vorhaben, bei dem der neue Bayer-Trainer eventuell auf Kai Havertz verzichten. Der Einsatz des Mittelfeldspielers, der wegen einer Verletzung im Bereich der Hüftmuskulatur bereits am Dienstag fehlte, war auch am Donnerstag zunächst unklar. "Ich habe keine Ahnung, ob er spielen kann. Die Spieler, die auflaufen, müssen hundertprozentig fit sein", so Bosz.

Fehlende Konstanz durch fehlende Mentalität?

Fit - und motiviert. Denn offenbar fehlte den Bayer-Profis gegen Heidenheim der letzte Biss. " Vielleicht hatten wir in unseren Köpfen, dass wir das Spiel auch mit fünf, sechs Prozent weniger über die Bühne bringen ", sagt Julian Brandt. Eine solche Einstellung dürfte auch beim FSV Mainz 05 nicht zum Sieg reichen. Es wäre das erste Mal seit April 2016, dass Bayer Leverkusen zwei Ligaspiele in Folge gewinnen würde.

Das wäre dann ein Signal für mehr Konstanz und würde die Werkself am Freitagabend auf einen Europa-League-Platz bringen. Doch davon will Bosz nichts wissen: " An einen Tabellenplatz zu denken, bringt uns nichts. Wir müssen uns auf das Spiel fokussieren und wollen es besser als in Heidenheim machen. "

Stand: 07.02.2019, 14:00