Seine Chance ist wiedergekommen. Lucas Alario wird es auch beim FC Porto im Zwischenrunden-Rückspiel in der Europa League erneut in die Startelf von Bayer 04 Leverkusen schaffen. Wie zuletzt in der Bundesliga gegen den FC Augsburg.

Der Angreifer hat es aber nicht allein aus eigenen Stücken zum Stammspieler geschafft. Der 27-Jährige profitiert derzeit vom Ausfall seines Kollegen Kevin Volland, der dem Werksklub in den nächsten drei Monaten aufgrund eines Syndesmosebandrisses fehlen wird.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Volland war in den vergangenen Wochen und Monaten unter Trainer Peter Bosz gesetzt - ganz selten liefen Alario und Volland gemeinsam für die Werkself auf. Ganze fünf Einsätze über 90 Minuten kann der argentinische Nationalspieler in dieser Saison für sich verbuchen. Kein Wunder also, dass Alario in der Winterpause überlegte, den Klub zu wechseln - nicht zuletzt, um seinen Platz neben Lionel Messi in "La albiceleste" nicht in Gefahr zu bringen. Einem Transfer stimmte der Klub aus Mangel an Alternativen aber nicht zu.