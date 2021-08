Als Spieler von Mainz 05 saß Luca Kilian am vergangenen Wochenende 90 Minuten auf der Bank - im Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum. Nur eine Woche später wartet auf ihn am Samstag erneut ein Spiel gegen die Bochumer. Nach seinem Wechsel zum 1. FC Köln hat Kilian jetzt aber gute Chancen, zum Einsatz zu kommen.

Personalnot in Köln

Bis zum Saisonende ist der 21-jährige Innenverteidiger an die Kölner ausgeliehen. Der Klub benötigt in der Verteidigung dringend Verstärkung. Sebastiaan Bornauw ist zum VfL Wolfsburg gewechselt und Timo Hübers immer wieder verletzt. Außerdem machte Jorge Mere beim Spiel gegen Bayern München am vergangenen Wochenende vor den ersten beiden Gegentoren vermeidbare Fehler. Die Domstädter verloren unglücklich mit 2:3.

Luca Kilian könnte die Not in der Kölner Defensive lindern. Der 1,92 Meter große Defensivspieler ist Zweikampf- und Kopfballstark, hat ein ordentliches Tempo und den Blick fürs Aufbauspiel. Sein fußballerisches Vorbild ist nach eigenen Angaben Mast Hummels.

Wohl auch, weil Luca Kilian in Dortmund unweit des BVB-Stadions aufgewachsen ist. Borussia Dortmund war zudem der Verein, der ihn ausbildete. Mit der BVB-A-Jugend holte er 2017 die deutsche Meisterschaft. In der Regionalliga West entwickelte er sich anschließend bei Dortmunds U23 zum Stammspieler.

Von der Regionalliga in die Bundesliga

Schließlich folgte der große Sprung. Von der vierten Liga in die Bundesliga, zum SC Paderborn. Ausgerechnet bei einer unglücklichen 2:3-Niederlage gegen den FC Bayern München feierte Luca Kilian 2019 sein Bundesliga-Debüt - unter dem damaligen Cheftrainer Steffen Baumgart. Baumgart hatte Kilian beim SCP erst zum Bundesliga-Spieler und dann zum Stammspieler gemacht. Außerdem feierte er sein Debüt in der U21-Nationalmannschaft. Nach dem Abstieg der Paderborner wechselte Kilian allerdings nach Mainz.

Luca Kilian bei seinem Bundesliga-Debüt.

Dort spielte Kilian zueltzt keine wirkliche Rolle. Insgesamt kam er nur acht Mal zum Einsatz. Nun ist er in Köln Teil einer Mannschaft, die akute Personalnot in der Verteidigung hat und spielt unter einem Trainer, den er kennt und schätzt. " Ich mag den Fußball, den der Trainer spielen lassen will ", so Kilian. " Der 1. FC Köln ist ein richtig geiler Club, in einer coolen Stadt mit großartigen Fans ."

" Wir haben in Paderborn erfolgreich zusammengearbeitet ", sagte Trainer Baumgart nach der Verpflichtung. " Ich freue mich, ihn hier zu haben und ihn jetzt beim FC weiterzuentwickeln . Luca ist ein sehr talentierter Innenverteidiger, er ist schnell und spielstark. "

Einsatz als vorzeitiges Geschenk

Am Samstag (15:30 Uhr) wartet nun also der VfL Bochum. Die Chancen stehen gut, dass Luca Kilian dieses Mal zum Einsatz kommt. Es könnte für ihn ein vorzetiges Geburtstagsgeschenk sein, in der kommenden Woche wird Luca Kilian 22 Jahre alt.