Dimitrios Limnios - Hoffnungsträger beim 1. FC Köln

Wer ist er, dieser neue nahezu unbekannte Flügelspieler in Köln? In Deutschland kennt Dimitrios Limnios, der am Dienstag die erste Trainingseinheit im neuen Verein absolvierte, kaum jemand. Dabei hat der Rechtsfuß schon einiges geleistet - in seiner Heimat Griechenland. Nun soll der 22-Jährige in der Bundesliga sein Potenzial weiter ausschöpfen. Die Rheinländer lockten den griechischen Nationalspieler für etwas mehr als drei Millionen Euro nach Deutschland.

Beeindruckende Vita in der Heimat

Der Rechtsfuß debütierte mit 16 Jahren bereits in der ersten griechischichen Liga für seinen damaligen Klub Atromitos Athen. Bis heute ist er damit der drittjüngste Feldspieler der Super League, der jemals eingesetzt wurde. Mit 20 holte er in Griechenland das Double und blieb mit seinem Team PAOK Saloniki in der Liga ungeschlagen. Seit 2018 gehört er zum Stammpersonal der Nationalmannschaft, traf zuletzt gegen den Kosovo in der Nations League zum Sieg.

"Ich wollte den nächsten Schritt in eine größere Liga machen ", sagte er vor seinem Wechsel an den Rhein. " Dass es dann die Bundesliga geworden ist, freut mich." Selbstbewusste Worte des Zugangs. Der Flügelspieler gilt als trickreich mit viel Tempo und vor allem guten Flanken. Etwas, dass sie beim FC dringend brauchen, um Stoßstürmer Sebastian Andersson in Szene zu setzen.

Auch Gladbach war wohl interessiert

FC-Sportschef Horst Heldt sagt über den Zugang, dass er " noch über reichlich Potenzial verfüge ", betont außerdem die Erfahrung, die Limnios bereits mitbringt. Über 100 Partien hat der 22-Jährige inzwischen in Griechenlands Beletage absolviert. In der Euopa League und der Champions-League-Qualifikation stand er ebenfalls schon auf dem Feld.

Für den Griechen spricht übrigens auch, dass sich gerüchteweise andere Vereine zumindest mit einem Transfer beschäftigt haben - wie zum Beispiel Rivale Borussia Mönchengladbach. Dass es dann Köln geworden ist, lag laut dem Spieler auch am Umgang der FC-Verantwortlichen mit ihm während seiner Corona-Infektion: " Alle FC-Verantwortlichen haben sich während meiner Quarantäne super um mich gekümmert. "

Personalprobleme als Startelf-Chance

Die Chance, sich direkt in die Herzen der Fans zu katapultieren, wird Limnios wohl schnell erhalten. Denn auf der Außenbahn hat der FC akute Personalprobleme. Florian Kainz und Ismail Jakobs fehlen verletzt. Dominick Drexler und Jan Thielmann stehen ohne ernsthafte Konkurrenz da - und konnten nicht immer überzeugen. Für den Griechen winkt somit schnell die Startelf und die große Chance, sich in einer besseren Liga als daheim zu beweisen.