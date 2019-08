Hoffenheim spielerisch schwankend

Das gelang in den ersten zwei Partien nur teilweise. Gegen Frankfurt blieb die spielerische Vorstellung schwach, im letzten Spiel gegen Bremen entschieden vor allem Standardsituationen das Spiel. Ganz anders die Leverkusener: Unbestritten haben sie vor allem offensiv das Potenzial mit den beiden Schwergewichten Bayern München und Borussia Dortmund auf Augenhöhe zu agieren.

Sie führen den Weg, den Trainer Peter Bosz bereits zur Rückrunde eingeschlagen hatte, fast nahtlos weiter. "Das Spiel gegen Düsseldorf war schon besser als das gegen Paderborn. Und ich hoffe, dass das am Samstag gegen Hoffenheim wieder besser wird als das gegen Düsseldorf", hofft Bosz auf einen weiteren Leistungsschub bei seiner Mannschaft.

Bayers Defensive instabil

So gut das Spiel nach vorne bei der Werkself allerdings ist, umso ausbaufähiger scheint die Defensivarbeit - insbesondere bei Kontern des Gegners. Das liegt vor allem an der Spielphilosophie des Trainers Bosz: Er will Spektakel und Offensive.

Paderborn schenkte Bayer so zwei Gegentreffer ein. In der letzten Partie gegen Düsseldorf waren die Leverkusener zwar 75 Minuten hochüberlegen, ließen den Gegner jedoch in der Schlussphase nochmal rankommen. Demirbay und Amiri können diese Probleme als Offensivspieler wohl nicht lösen.